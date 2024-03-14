У Байдена ждут увеличения оборонных взносов со стороны стран НАТО до саммита в Вашингтоне

По словам американской чиновницы, на такие шаги со стороны входящих в НАТО государств Штаты надеются до проведения саммита блока в Вашингтоне, что должен будет состояться через несколько месяцев.

"Мы очень надеемся, что увидим больше (государств - ред.) до саммита", - заявила она журналистам.

Также представительница Белого дома обратила внимание на угрозу безопасности на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

На днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.