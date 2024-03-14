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У Байдена очікують збільшення оборонних внесків з боку країн НАТО до саміту у Вашингтоні

Фото: Карін Жан-П'єр, рецниця Білого дому (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) очікує, що більша кількість країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) збільшать свої внески на потреби оборони блоку до двох відсотків власного ВВП.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За словами американської чиновниці, на такі кроки з боку держав, які входять до НАТО, Штати сподіваються до проведення саміту блоку в Вашингтоні, що має відбутися за кілька місяців.

"Ми дуже сподіваємося, що побачимо більше (держав, - ред.) до саміту", - заявила вона журналістам.

Також представниця Білого дому звернула увагу на безпекову загрозу на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП.

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