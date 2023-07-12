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Байден встретится с премьер-министром Италии: обсудят Украину

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Среда 12 июля 2023 23:42
Байден встретится с премьер-министром Италии: обсудят Украину Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. Лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Байден примет лидера итальянского правительства в Белом доме, 27 июля. Одной из тем для обсуждения станет вопрос совместных обязательств по продолжению поддержки Украины перед лицом агрессии России.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры также обсудят развитие событий в Северной Африке, более тесную трансатлантическую координацию относительно Китайской Народной Республики и председательство Италии в G7 в 2024 году.

"Они вновь подтвердят тесные отношения между Соединенными Штатами и Италией", - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Позиция Италии по поводу войны в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, накануне вильнюсского саммита НАТО заявила, что Украина должна получить "реальные гарантии безопасности". Ведь именно это является основой для долгосрочного мира.

Подробнее о гарантиях безопасности, которые получила Украина на саммите НАТО от стран G7, читайте в материале РБК-Украина.

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