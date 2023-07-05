Премьер Италии предложила предоставить Украине реальные гарантии на саммите НАТО

Саммит НАТО, который состоится на следующей неделе, должен предложить Украине "реальные гарантии безопасности". Это является основанием для долгосрочного мира.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Выступая в Варшаве вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, Мелони сказала, что Италия и Польша "полностью согласны" по этому вопросу

"Это означает, что мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько это необходимо. Мы будем ее поддерживать. Это касается и саммита НАТО", - заявила Мелони.

По ее мнению, "предоставление реальных гарантий является безусловным основанием для достижения справедливого мира в будущем", сообщает PAP.

Гарантии безопасности на саммите НАТО

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. На нем Украина может получить гарантии вступления в НАТО, а также гарантии безопасности от членов Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев.

По словам Науседы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу.