Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Італії: обговорять Україну
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорять низку питань, зокрема війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Байден прийме лідера італійського уряду в Білому домі, 27 липня. Однією із тем для обговорення стане питання спільних зобов’язань у продовженні підтримки України перед обличчям агресії Росії.
У заяві Білого дому йдеться, що лідери також обговорять розвиток подій у Північній Африці, тіснішу трансатлантичну координацію щодо Китайської Народної Республіки та головування Італії в G7 у 2024 році.
"Вони знову підтвердять тісні відносини між Сполученими Штатами та Італією", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Позиція Італії щодо війни в Україні
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, напередодні вільнюського саміту НАТО заявила, що Україна має отримати "реальні гарантії безпеки". Адже саме це є основою для довгострокового миру.
Детальніше про гарантії безпеки, які отримала Україна на саміті НАТО від країн G7 читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.