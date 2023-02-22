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Байден о приостановке участия России в ДСНВ: это большая ошибка

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Варшава, Среда 22 февраля 2023 15:57
Байден о приостановке участия России в ДСНВ: это большая ошибка Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является большой ошибкой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста CBS News Сару Кук в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Это большая ошибка", - заявил американский лидер, комментируя решение россиян приостановить действие последнего договора с США.

Также Байден принял участие в саммите стран Бухарестской девятки (Болгарии, Чехии, стран Балтии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии).

Он отметил, что все эти государства "знают лучше, чем кто-либо", что поставлено на кон в Украине.

"На кону не только Украина, но и свобода... Ситуация радикально изменилась, и мы должны убедиться, что мы изменим ее обратно", - добавил он.

Напомним, вчера, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин в своем обращении заявил, что его страна приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого уже сегодня, 22 февраля, Госдума и Совфед РФ поддержали соответствующую инициативу.

Более детально о таком решении страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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