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Совет федерации России принял закон о приостановлении участия в ДСНВ

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Среда 22 февраля 2023 14:56
Совет федерации России принял закон о приостановлении участия в ДСНВ Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Госдумой Совет федерации России во время пленарного заседания также единогласно одобрил закон о приостановлении действия ГСНО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

Отмечается, что документ был внесен в Госдуму российским диктатором Владимиром Путиным. Депутаты единогласно приняли закон, который вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ. Агентство писало о том, что из себя представляет этот договор и зачем Россия приостановила участие.

Между тем сегодня 22 февраля Госдума единогласно приняла соответствующий закон.

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