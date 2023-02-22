Байден про призупинення участі Росії в ДСНО: це велика помилка
Рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є великою помилкою.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста CBS News Сару Кук у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.
"Це велика помилка", - заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.
Також Байден взяв участь у саміті країн Бухарестської дев'ятки (Болгарії, Чехії, країн Балтії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини).
Він зазначив, що всі ці держави "знають краще, ніж будь-хто", що поставлено на кін в Україні.
"На кону не лише Україна, а й свобода... Ситуація радикально змінилася, і ми маємо переконатися, що ми змінимо її назад", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні заявив, що його країна припиняє участь у ДСНО.
Після цього вже сьогодні, 22 лютого, Держдума та Радфед РФ підтримали відповідну ініціативу.
Більш детально про таке рішення країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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