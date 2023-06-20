Байден заявил, что отношения между США и Китаем на "правильном пути"

Как отметил американский президент, отвечая на вопрос журналистов об отшошениях между странами, "здесь мы на правильном пути".

Что же касается визита госсекретаря в столицу Китая, то Байден "не чувствует, что (прогресс) был достигнут".

В то же время президент США похвалил Блинкена, который осуществил поездку в Пекин и общался с лидерами страны.

Так, высказал мнение Байден, он "проделал адскую работу".

Отношения США и Китая

Соединенные Штаты Америки и Китай договорились в понедельник стабилизировать свое "соперничество", чтобы оно не переросло в конфликт. При этом, как отмечают аналитики и политические обозреватели, страны не смогли добиться какого-либо серьезного прорыва.

Накануне глава госдепа США Энтони Блинкена после своих переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что стабилизация американо-китайских отношений не является результатом одного визита, но это "хорошее и важное начало".

Также Блинкен заявил о том, что Китай заверил, что не будет передавать оружие РФ для использования в войне против Украины.

Отношения между Штатами и Китаем начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда США выступила на стороне Тайваня, который КНР считает своей территорией.

Напомним также, что следующее обострение произошло в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.

По результатам встречи с китайским лидером в Пекине Блинкен заявил, что стороны достигли прогресса и договоренностей по некоторым вопросам.