Байден заявив, що відносини між США та Китаєм на "правильному шляху"

Як зазначив американський президент, відповідаючи на запитання журналістів про відсічення між країнами, "тут ми на правильному шляху".

Стосовно візиту держсекретаря до столиці Китаю, то Байден "не відчуває, що (прогрес) було досягнуто".

Водночас президент США похвалив Блінкена, який здійснив поїздку до Пекіна та спілкувався з лідерами країни.

Так, висловив думку Байден, він "виконав пекельну роботу".

Відносини США та Китаю

Сполучені Штати Америки та Китай домовилися у понеділок стабілізувати своє "суперництво", щоб воно не переросло у конфлікт. При цьому, як зазначають аналітики та політичні оглядачі, країни не змогли досягти серйозного прориву.

Напередодні глава держдепу США Ентоні Блінкена після своїх переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок".

Також Блінкен заявив про те, що Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ для використання у війні проти України.

Відносини між Штатами та Китаєм почали стрімко погіршуватись минулого року, коли США виступила на боці Тайваню, який КНР вважає своєю територією.

Нагадаємо також, що наступне загострення сталося у лютому 2023 року, коли над США помітили та збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому та нібито не виконував розвідки.

За результатами зустрічі з китайським лідером у Пекіні Блінкен заявив, що сторони досягли прогресу та домовленостей з певних питань.