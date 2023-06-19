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Эта глава должна быть закрыта. Блинкен об инциденте с китайским шаром-шпионом

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Понедельник 19 июня 2023 23:48
Эта глава должна быть закрыта. Блинкен об инциденте с китайским шаром-шпионом Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США и КНР следует забыть инцидент с китайскими пулями-шпионами, которые сбили над территорией Америки.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Блинкен сделал это заявление в преддверии визита в Китай, во время которого он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Эта глава должна быть закрыта", - заявил госсекретарь в интервью изданию.

Он добавил, что стабилизация американо-китайских отношений не является результатом одного визита, но это "хорошее и важное начало".

Уносить США и Китая

Отношения между США и Китаем начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда Америка выступила на стороне Тайваня, который КНР считает своей территорией.

Следующее обострение произошло в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.

Поэтому Блинкен отменил запланированный визит в Китай и совершил его только в июне. По результатам встречи госсекретарь заявил, что стороны достигли прогресса и договоренностей по некоторым вопросам.

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