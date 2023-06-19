Блинкен после переговоров с Си Цзиньпином: Китай заверил, что не будет передавать оружие РФ

Власти Китая в очередной раз подчеркнули, что не передают и не будут передавать оружие России для ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг государственного секретаря США Энтони Блинкена после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

"Это не новость, что Китай говорил в последние недели и повторял не только нам, но и многим другим странам, что они не предоставляют и не будут предоставлять России летальную помощь для использования в Украине, и это важное обязательство и важная политика", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

При этом Блинкен подчеркнул, что США сейчас беспокоит возможность передачи военной помощи России китайскими частными компаниями. В некоторых случаях такие поставки могут быть "явно направлены на укрепление военного потенциала России в Украине".

"Это вызывает беспокойство, и я указал на это нашим китайским коллегам и призвал их быть бдительными в этом вопросе", - добавил госсекретарь.

Отношения Китая и России

Напомним, Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказывается осуждать действия Кремля. В Пекине подчеркивают, что придерживаются нейтралитета в "конфликте".

При этом власти КНР уже несколько раз подчеркивали, что несмотря на свою позицию, они не предоставляют России какую-либо военную помощь. Такую информацию подтверждали и в Вашингтоне.

Несколько недель назад глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, в котором похвастался, что его бойцы получили китайские бронированные машины China Tiger. Каким образом они попали в Россию - неизвестно.