В Пекине началась встреча Блинкена с Си Цзиньпином

В Пекине началась встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с лидером Китая Си Цзиньпином в понедельник, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Xinhua News и Bloomberg .

Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что Пекин и Вашингтон во время визита Блинкена достигли прогресса и договоренностей по некоторым вопросам "и это очень хорошо".

Он сказал госсекретарю Энтони Блинкену, что надеется на то, что визит американского дипломата в Китай стабилизирует связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

Си также сказал, что взаимодействие между государствами должно основываться на взаимном уважении.

Визит Блинкена в Китай

Отметим, что Блинкен является самым высокопоставленным чиновником США, который посетил Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена, и первым госсекретарем, совершившим эту поездку за пять лет.

Ожидается, что его визит станет началом нового раунда визитов высокопоставленных чиновников США и Китая, возможно, включая встречу Си и Байдена в ближайшие месяцы.

Блинкен начал свой двухдневный визит в Пекин 18 июня. СМИ сообщали, что ни одна сторона не ожидает прорывов во взаимоотношениях, ведь страны расходятся по ряду вопросов. Однако стороны все чаще выражают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Госсек США уже встретился с первым дипломатом Китая Ван I и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Стороны заявляли, что согласились продлить обсуждение на высоком уровне. Однако не было никаких признаков того, что любая из наиболее спорных проблем между ними приблизилась к решению.

Обе стороны заявили, что Цинь принял приглашение Блинкена посетить Вашингтон, но Пекин четко дал понять, что "китайско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента их установления".

Добавим, что американо-китайские отношения упали до самой низкой точки за десятилетие в феврале после того, как китайский воздушный шар-шпион пролетел в воздушном пространстве США, заставив Блинкена отменить поездку в Пекин. С этого времени администрация Байдена работает над восстановлением связей с Китаем, чтобы уменьшить риск возникновения конфликта между двумя ядерными государствами из-за недоразумений.

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