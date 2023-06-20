ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден заявил, что отношения между США и Китаем на "правильном пути"

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 02:46
Байден заявил, что отношения между США и Китаем на "правильном пути" Иллюстративное фото: глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден считает, что отношения между Штатами и Китаем находятся на "правильном пути". При этом американский лидер не думает, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил американский президент, отвечая на вопрос журналистов об отшошениях между странами, "здесь мы на правильном пути".

Что же касается визита госсекретаря в столицу Китая, то Байден "не чувствует, что (прогресс) был достигнут".

В то же время президент США похвалил Блинкена, который осуществил поездку в Пекин и общался с лидерами страны.

Так, высказал мнение Байден, он "проделал адскую работу".

Отношения США и Китая

Соединенные Штаты Америки и Китай договорились в понедельник стабилизировать свое "соперничество", чтобы оно не переросло в конфликт. При этом, как отмечают аналитики и политические обозреватели, страны не смогли добиться какого-либо серьезного прорыва.

Накануне глава госдепа США Энтони Блинкена после своих переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что стабилизация американо-китайских отношений не является результатом одного визита, но это "хорошее и важное начало".

Также Блинкен заявил о том, что Китай заверил, что не будет передавать оружие РФ для использования в войне против Украины.

Отношения между Штатами и Китаем начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда США выступила на стороне Тайваня, который КНР считает своей территорией.

Напомним также, что следующее обострение произошло в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.

По результатам встречи с китайским лидером в Пекине Блинкен заявил, что стороны достигли прогресса и договоренностей по некоторым вопросам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай
NEWS
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом