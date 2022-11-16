ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО в состоянии повышенной готовности, Польша усиливает ПВО, - Дуда

Новина українською →
Польша, Среда 16 ноября 2022 03:28
НАТО в состоянии повышенной готовности, Польша усиливает ПВО, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (president.pl)
Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда после консультаций с мировыми лидерами о взрыве на территории страны вследствие предположительной ракетной атаки РФ заявил, что НАТО находится в режиме повышенной готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение Дуды, которое транслировали польские телеканалы.

Польский лидер начал свое выступление с соболезнования семьям двух граждан, погибших в результате взрыва 15 ноября в селе Пшеводув.

  • О консультациях с союзниками

После этого он сообщил о проведении ряда консультаций с мировыми лидерами. Дуда общался с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Президент Байден заверил, что США поддерживают нас и сохраняют свои альянсы. США стоят с нами на страже безопасности", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что "описал ситуацию всем руководителям" и проинформировал о проведении на месте взрыва следственных действий.

"Джо Байден заявил, что поддержит нас в виде (направления) американских экспертов, которые помогут нам изучить место этого инцидента", - сказал польский президент.

  • О "российской ракете"

Анджей Дуда отметил, что следственные действия продолжаются, и "на данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил эту ракету".

"Скорее всего, это была ракета российского производства", - сказал президент Польши.

По словам Дуда, НАТО остается в состоянии повышенной готовности в связи со взрывом на территории Польши.

"Мы усилили боеготовность польских вооруженных сил, в том числе противовоздушную оборону. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно", - подчеркнул он и добавил, что действия польской власти "очень спокойны и взвешены, без принятия поспешных решений".

"На месте находятся польские военные, есть поддержка союзников", - Заявил Дуда.

Президент Польши напомнил, что на эту среду, 16 ноября, созывается заседание СНБО страны.

Польский лидер также отметил, что "украинская сторона убеждена, что это была российская ракета, запущенная российской стороной", о чем ему сообщил Зеленский.

  • Об активации статьи 4 НАТО

Как заявил Дуда, посол Польши в Североатлантическом альянсе примет участие в заседании совета НАТО в среду в штаб-квартире организации.

"Есть большая вероятность, что посол обратится за активацией ст. 4, то есть союзнические консультации", - сказал он и добавил, что также передал эту информацию лидерам, с которыми раньше проводил консультации.

"Все лидеры, с которыми я сегодня говорил, абсолютно заверили меня в поддержке союзников, в соблюдении всех положений Североатлантического договора, включая статью 5", - добавил Дуда.

Справка

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех членов Альянса. Но решение о применении этой статьи принимается после консультаций между участниками НАТО.

Напомним, после полуночи 16 ноября появилось коммюнике МИД Польши в котором официально подтвердили, что взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. Для дачи объяснений вызвали российского посла в Варшаве.

Между тем, в Минобороны РФ отказались брать ответственность за обстрел польской территории.

Добавим, что послы стран НАТО проведут встречу 16 ноября по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Анджей Дуда Взрыв
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли