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Байден заявил, что в Польше могла упасть ракета украинского ПВО, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден заявил G7 и партнерам по НАТО, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник Reuters в НАТО.

Отметим, что ранее Байден сказал журналистам в Индонезии в среду, что ракета вряд ли была выпущена из России.

Президент США также экстренно собирал лидеров G7 и Евросоюза на фоне возможного удара России по Польше.

Напомним, что вчера на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, по всей видимости, ракеты были российскими.

РБК-Украина также сообщало, что послы стран НАТО проведут встречу 16 ноября по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПольша