Байден экстренно собрал лидеров G7 и ЕС из-за возможного удара России по Польше, - CNN

На фоне возможного удара России по Польше президент США Джо Байден 16 ноября экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации Белого дома, во встрече приняли участие главы Соединенных Штатов, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

Все эти страны, кроме Японии, являются членами НАТО - оборонного Альянса, в который также входит Польша, потерпевшая удар российской ракетой 15 ноября, в результате которого погибли два человека.

CNN пишет, что журналистов ненадолго впустили в комнату, чтобы увидеть сидевших за столом лидеров.

На вопрос, может ли Байден рассказать об новых данных о взрыве, президент США ответил: "Нет".