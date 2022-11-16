ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден экстренно собрал лидеров G7 и ЕС из-за возможного удара России по Польше, - CNN

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 03:45
Байден экстренно собрал лидеров G7 и ЕС из-за возможного удара России по Польше, - CNN Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На фоне возможного удара России по Польше президент США Джо Байден 16 ноября экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации Белого дома, во встрече приняли участие главы Соединенных Штатов, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

Все эти страны, кроме Японии, являются членами НАТО - оборонного Альянса, в который также входит Польша, потерпевшая удар российской ракетой 15 ноября, в результате которого погибли два человека.

CNN пишет, что журналистов ненадолго впустили в комнату, чтобы увидеть сидевших за столом лидеров.

На вопрос, может ли Байден рассказать об новых данных о взрыве, президент США ответил: "Нет".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО, после чего была проведена проверка по применению статьи 4 устава Североатлантического Альянса.

Кстати, статья 4 НАТО подразумевает, что "стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договорных сторон окажутся под угрозой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Польша Война России против Украины
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли