НАТО на саміті в червні підтвердить політику відкритих дверей для України
Північноатлантичний Альянс на саміті НАТО продовжуватиме надавати значущу підтримку Україні. Зокрема, на саміті підтвердять політику відкритих дверей для України.
"На саміті НАТО будемо продовжувати надавати значущу підтримку Україні, щоб Україна могла сама забезпечити свою безпеку. Ми можемо говорити про зміцнення потенціалу, про підготовку Збройних сил, про різні навчання в Чорному морі і, звичайно, підтримувати всеосяжні реформи України. Співпраця триває, і вона посилюється", - заявив він.
Джоане також підкреслив, що на саміті в червні НАТО підтвердить політику відкритих дверей для України.
"Політика відкритих дверей є незмінною, реальною та актуальною. Наші лідери на саміті через тиждень підтвердять цю політику відкритих дверей", - додав заступник генсека НАТО.
Нагадавши, саміт НАТО має відбутися 14 червня. Лідери країн Північноатлантичного альянсу обговорять дев'ять головних питань. Зокрема, питання трансатлантичної безпеки, зміцнення прихильності колективній обороні від усіх загроз і підвищення здатності Альянсу захищати всіх союзників.
Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав ймовірним отримання Плану дій щодо членства в НАТО до кінця 2021 року. До цього передбачалося, що Україна отримає ПДЧ на саміті альянсу, який повинен пройти в червні 2021 року. Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення по плані навряд чи буде прийнято на цьому саміті.