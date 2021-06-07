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Зеленський закликав швидше вирішити питання про вступ України до НАТО

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 04:40
Зеленський закликав швидше вирішити питання про вступ України до НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання вступу України до НАТО потрібно вирішувати негайно. Країна знаходиться в небезпеці і саме зараз їй потрібна допомога.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

Президент України вірить, що з часом його країна вступить в НАТО, однак, за його словами, багато українців вірять в це все менше. Він вважає це великою проблемою.

"Якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє. Питання потрібно вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - сказав Зеленський.

Зазначимо, експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер повідомив РБК-Україна, що Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.

Нагадаємо, сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО.

Раніше в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна має виконати до 2025 року.

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