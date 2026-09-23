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РФ разрушила храм в Краматорске: последствия попадания авиабомбы (фото, видео)

11:58 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
РФ разрушила храм в Краматорске: последствия попадания авиабомбы (фото, видео) Удар РФ по Краматорску разрушил храм святого Иоанна Предтечи (фото: facebook.com/DSNSDon)
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Вечером 22 сентября российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска Донецкой области. В результате удара пострадал храм и многоэтажки.

Подробнее о последствиях вражеской атаки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о вражеском ударе и разрушении храма

Вечером вторника, 22 сентября, синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви сообщил, что в результате российского удара по Краматорску значительные разрушения претерпел храм во имя святого Иоанна Предтечи.

Украинцам объяснили, что фото и видео последствий очередной вражеской атаки появились в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть серьезные разрушения стен, кровли и купола здания храма.

РФ разрушила храм в Краматорске: последствия попадания авиабомбы (фото, видео)От удара РФ пострадал храм в Краматорске (фото: uoc-news.church)

Уточняется, что металлический каркас сооружения буквально "скрутило" взрывной волной. Вся территория - завалена обломками.

Местный волонтер Богдан Зуяков в своем Facebook рассказал, что удар РФ пришелся "прямо по церкви".

"К сожалению, есть раненые… Навыки медицинской помощи с каждым днем оттачиваются до максимума", - поделился очевидец событий.

На обнародованных Зуяковым кадрах можно увидеть, что храм расположен в жилом районе города - рядом с немалым количеством многоэтажек.

Утром среды, 23 сентября, в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщили, что "в результате авиаудара ранены два человека".

"Чрезвычайники ликвидировали последствия атаки", - констатировали в ГСЧС.

Уточняется, что российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска вечером 22 сентября, в результате чего повреждения получили:

  • 10 многоквартирных домов;
  • здание храма;
  • легковой автомобиль.

РФ разрушила храм в Краматорске: последствия попадания авиабомбы (фото, видео)

РФ разрушила храм в Краматорске: последствия попадания авиабомбы (фото, видео)Последствия вражеского удара по Краматорску (фото: facebook.com/DSNSDon)

В ГСЧС сообщили, что на месте происшествия:

  • обследовали территорию;
  • оказали помощь пострадавшим;
  • ликвидировали возгорание в трех квартирах на 7-м, 10-м и 14-м этажах четырнадцатиэтажного дома.

"Общая площадь пожара составила около 60 кв.м. Во время тушения спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть помещение", - подытожили в пресс-службе чрезвычайников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что российские войска ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.

Кроме того, мы объясняли, как живет Краматорск во время войны (о буднях города рассказала немецкая волонтер).

Читайте также, как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми.

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