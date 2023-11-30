Байден призывает Израиль не возобновлять бои на юге Сектора Газа, - СМИ

Президент США Джо Байден пытается отговорить израильское руководство от начала масштабных боевых действий на юге Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.
Как утверждают собеседники Axios, в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Байден сообщил, что в настоящее время у израильской армии нет возможности провести полноценную наземную наступательную операцию на юге сектора Газа, и начало масштабных боевых действий может привести к "неизбежному гибели миллионов палестинцев".
"Байден передал Нетаньяху, что способ действий Израиля в северной части Газы, включая широкомасштабное наступление, не может быть повторен в южной части анклава из-за присутствия миллионов палестинцев в этом регионе",- рассказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.
После вторжения боевиков Сектора Газа на территорию Израиля, Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.
США отправляли в Израиль самолеты с военной помощью и дополнительные комплексы ПВО "Железный купол".
Также Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 млрд долларов из которых 14,3 млрд пойдут Израилю.
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