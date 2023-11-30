Байден призывает Израиль не возобновлять бои на юге Сектора Газа, - СМИ

Как утверждают собеседники Axios, в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Байден сообщил, что в настоящее время у израильской армии нет возможности провести полноценную наземную наступательную операцию на юге сектора Газа, и начало масштабных боевых действий может привести к "неизбежному гибели миллионов палестинцев".

"Байден передал Нетаньяху, что способ действий Израиля в северной части Газы, включая широкомасштабное наступление, не может быть повторен в южной части анклава из-за присутствия миллионов палестинцев в этом регионе",- рассказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.

Поддержка США Израиля

После вторжения боевиков Сектора Газа на территорию Израиля, Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.

США отправляли в Израиль самолеты с военной помощью и дополнительные комплексы ПВО "Железный купол".

Также Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 млрд долларов из которых 14,3 млрд пойдут Израилю.