В Израиль сегодня прибудет второй самолет с оружием от США

США направили Израилю вторую партию военной помощи. Самолет с оружием прибудет в Израиль сегодня, 13 октября.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Соответствующее заявление Галант сделал на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Сегодня мы получим второй самолет, который перевозит необходимые боеприпасы для ЦАХАЛ... Развертывание сил США на суше, в воздухе и море посылает сильный сигнал нашим партнерам и врагам в регионе", - сказал Галант.

Остин в свою очередь заявил, что "зверствам нет оправдания" и призвал осудить ХАМАС.

"Сейчас не время для нейтралитета, или для фальшивой эквивалентности, или для оправданий непростительного... ХАМАС не может предложить ничего кроме фанатизма, фанатизма и смерти", - добавил глава Пентагона.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Сегодня армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Также сегодня в Израиль прибыл глава Пентагона, президенты Еврокомиссии и Европарламента, министр иностранных дел Италии. Тель-Авив планирует посетить глава МИД Германии.