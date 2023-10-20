США отправят в Израиль два комплекса ПВО "Железный купол", - Reuters

Пентагон планирует отправить две системы противоракетной обороны "Железный купол", которые он ранее приобрел у Израиля, обратно в эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство обороны США сообщило членам Конгресса на брифинге в среду, что планирует сдать в аренду системы "Железный купол" Израилю. Сообщается, что этом типе финансового соглашения право собственности остается за покупателем.

По словам помощника Конгресса, системы ПРО вернут в Израиль в течение нескольких дней. Пентагон ранее рассматривал и тестировал эти системы, как способ защиты территории Гуама от китайских ракет.

Что такое "Железный купол"

"Железный купол" – это передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам.

При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники. Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км. В августе 2022 года Израиль заявил, что "Железный купол" сбил 97% палестинских ракет.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Военным уже удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

ЦАХАЛ уже проводил рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. Но вглубь территории израильские солдаты не заходили.

Также вчера, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Газу изнутри".