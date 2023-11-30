Байден закликає Ізраїль не відновлювати бої на півдні Сектору Газа, - ЗМІ

Президент США Джо Байден намагається відмовити ізраїльське керівництво від початку масштабних бойових дій на півдні Сектору Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS.
Як стверджують співрозмовники Axios, у нещодавній телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, Байден повідомив, що в даний час ізраїльська армія не має можливості провести повноцінну наземну наступальну операцію на півдні сектора Газа, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі". мільйонів палестинців".
"Байден передав Нетаньяху, що спосіб дій Ізраїлю в північній частині Гази, включаючи широкомасштабний наступ, не може бути повторений у південній частині анклаву через присутність мільйонів палестинців у цьому регіоні", - розповів один з американських чиновників на умовах анонімності.
Після вторгнення бойовиків Сектору Газа на територію Ізраїлю, Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС.
США відправляли до Ізраїлю літаки з військовою допомогою та додаткові комплекси ППО "Залізний купол".
Також Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 млрд доларів, з яких 14,3 млрд підуть Ізраїлю.
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