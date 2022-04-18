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Зеленський про початок битви за Донбас: ми будемо боротися, нічого українського не віддамо

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 23:08
Зеленський про початок битви за Донбас: ми будемо боротися, нічого українського не віддамо Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас. Він запевнив, що до бою готувалися і українці будуть битися і не віддадуть своєї землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська почали битву за Донбас, до якого готувалися. Дуже велика частина російської армії зараз сконцентрована для цього наступу", сказав Зеленський.

За його словами, скільки б Москва не зганяла б своїх військових на Донбас, Україна буде битися і захищати свою територію

"Ми будемо це робити щодня. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента попередили про фейки з приводу наступу росіян на Донбасі.

Зазначимо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вранці 18 квітня окупанти почали наступ на Донбасі.

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