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Байден зустрінеться з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну

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Вівторок 10 травня 2022 22:37
Байден зустрінеться з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден зустрінеться з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну на початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні вдень, найближчими годинами, президент прийме спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших членів делегації Конгресу, які нещодавно приїжали в Україну", - повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байден раніше говорив зі спікером Ненсі Пелосі "про поїздку делегації по телефоні".

"Президент хотів особисто почути більш детальну розповідь про їх перебування в Україні після того, як вони повернулися до Сполучених Штатів", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що Байден хоче поговорити з ними та якнайшвидше надати Україні додаткову необхідну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України.

Також ми писали, у Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів.

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