У Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів
Демократична партія США збирається якнайшвидше ухвалити новий законопроєкт, спрямований на підтримку України. Таким чином, у Конгресі США намагатимуться якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера палати представників США Ненсі Пелосі в інтерв'ю Face the Nation.
"Я думаю, що ми зможемо зробити це якомога швидше. У нас велика двохпартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України", - заявила Пелосі.
Вона також додала, що американські політики з повагою ставляться до стратегії президента України, і вони підтримують необхідність у наданні більше зброї і введення нових санкцій проти РФ.
Нагадаємо, наприкінці квітня президент США Джо Байден направив до Конгресу заявку на додаткову допомогу Україні на 33 млрд доларів, з них понад 20 млрд - на військову допомогу.
Ми також писали про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, в якій вони обговорили виділення Україні 33 млрд доларів.
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