У Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера палати представників США Ненсі Пелосі в інтерв'ю Face the Nation .

"Я думаю, що ми зможемо зробити це якомога швидше. У нас велика двохпартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України", - заявила Пелосі.

Вона також додала, що американські політики з повагою ставляться до стратегії президента України, і вони підтримують необхідність у наданні більше зброї і введення нових санкцій проти РФ.