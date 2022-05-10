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Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину

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Вторник 10 мая 2022 22:37
Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину в начале месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня днем, в ближайшие часы президент примет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других членов делегации Конгресса, которые недавно приезжали в Украину", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байден ранее говорил со спикером Нэнси Пелоси "о поездке делегации по телефону".

"Президент хотел лично услышать более подробный рассказ об их пребывания в Украине после того, как они вернулись в Соединенные Штаты", - сказала Псаки.

Она отметила, что Байден хочет поговорить с ними и как можно быстрее предоставить Украине дополнительную необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.

Также мы писали, в Конгрессе США обещают скорее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов.

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