Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину
Президент США Джо Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину в начале месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Сегодня днем, в ближайшие часы президент примет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других членов делегации Конгресса, которые недавно приезжали в Украину", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что Байден ранее говорил со спикером Нэнси Пелоси "о поездке делегации по телефону".
"Президент хотел лично услышать более подробный рассказ об их пребывания в Украине после того, как они вернулись в Соединенные Штаты", - сказала Псаки.
Она отметила, что Байден хочет поговорить с ними и как можно быстрее предоставить Украине дополнительную необходимую помощь.
Ранее мы сообщали, что Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.
Также мы писали, в Конгрессе США обещают скорее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов.
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