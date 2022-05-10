Президент США Джо Байден встретится с делегацией Конгресса, которая посетила Украину в начале месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня днем, в ближайшие часы президент примет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других членов делегации Конгресса, которые недавно приезжали в Украину", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байден ранее говорил со спикером Нэнси Пелоси "о поездке делегации по телефону".

"Президент хотел лично услышать более подробный рассказ об их пребывания в Украине после того, как они вернулись в Соединенные Штаты", - сказала Псаки.

Она отметила, что Байден хочет поговорить с ними и как можно быстрее предоставить Украине дополнительную необходимую помощь.