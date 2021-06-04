У Кремлі не виключають, що Байден і Путін при зустрічі обговорять Україну

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін можуть обговорити тему України в ході особистої зустрічі в Женеві. Фіксованого порядку переговорів не буде.

"Не виключаємо, що тема України може порушуватися", - сказав Пєсков.

Також говоритимуть про Білорусь - Путін нібито надасть Байдену "необхідні роз'яснення" щодо ситуації в країні.

За словами Пєскова, президенти обговорять питання, які захочуть підняти.

"Фіксована повістка - її і не буде. У будь-якому випадку значна частина часу буде відведена тим питанням, які глави держави захочуть озвучити", - сказав він.

За словами представника Кремля, Путін і Байден в ході саміту зможуть поспілкуватися віч-на-віч і за участю делегацій.

"У Кремлі виходять з того, що зустріч пройде і в форматі тет-а-тет, і за участю найближчих помічників", - зазначив Пєсков, додавши, що деталі поки не узгоджені.