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Байден на зустрічі з Путіним хоче обговорити Україну, - Білий дім

Автор: Дмитро Левицький

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван назвав одну з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Байден хоче обговорити ситуацію довкола України.

Про це йшлося в ефірі телеканалу MSNBC.

Як розповів Салліван, Байден під час попередніх телефонних розмов з Путіним висловлював свою стурбованість з приводу військового накопичення Росії поблизу України.

"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну - ред.), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - сказав він.

Нагадаємо, як заявляв президент Володимир Зеленський, якщо Байден і Путін на зустрічі піднімуть питання України, то без самої України це обговорення не буде предметним.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Водночас в Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

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