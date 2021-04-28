ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Блінкен не знає, чи прийняв Кремль запрошення про зустріч Байдена і Путіна

Новость на русском → США, Середа 28 квітня 2021 07:14
Блінкен не знає, чи прийняв Кремль запрошення про зустріч Байдена і Путіна Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (instagram / secblinken)
Автор: Даша Харченко

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен сказав, що не знає, чи прийняла формально Москва пропозицію про зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Він додав, що у Байдена є чітке розуміння, як діяти щодо РФ.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен додав, що розмови про час і дату зустрічі тривають.

"Я не знаю, чи прийняли вони це формальне запрошення", - заявив Блінкен.

Глава Держдепу додав, що президент США Джо Байден з перших днів президентства дав зрозуміти, що має чіткий план дій щодо Росії.

"Важливо мати можливість чітко та прямо говорити з президентом Путіним або, якщо на те пішло, з лідерами інших країн, з якими у нас є істотні розбіжності", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, Джо Байден поки не уточнює, чи висуватиме будь-які попередні умови для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він обіцяє прокоментувати це питання пізніше.

Раніше в Кремлі заявили, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Російська Федерація Джозеф Байден Володимир Путін
NEWS
В Україні 9590 нових випадків коронавірусу
В Україні 9590 нових випадків коронавірусу
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу