Блінкен не знає, чи прийняв Кремль запрошення про зустріч Байдена і Путіна

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен сказав, що не знає, чи прийняла формально Москва пропозицію про зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Він додав, що у Байдена є чітке розуміння, як діяти щодо РФ.

"Важливо мати можливість чітко та прямо говорити з президентом Путіним або, якщо на те пішло, з лідерами інших країн, з якими у нас є істотні розбіжності", - сказав Блінкен.

Глава Держдепу додав, що президент США Джо Байден з перших днів президентства дав зрозуміти, що має чіткий план дій щодо Росії.

"Я не знаю, чи прийняли вони це формальне запрошення", - заявив Блінкен.

Блінкен додав, що розмови про час і дату зустрічі тривають.

Нагадаємо, Джо Байден поки не уточнює, чи висуватиме будь-які попередні умови для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він обіцяє прокоментувати це питання пізніше.

Раніше в Кремлі заявили, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.