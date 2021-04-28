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Байден на встрече с Путиным хочет обсудить Украину, - Белый дом

Автор: Дмитрий Левицкий

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан назвал одну из тем предстоящей встречи американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом речь шла в эфире телеканала MSNBC.

Как рассказал Салливан, Байден во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным выражал свою обеспокоенность по поводу военного накопление России вблизи Украины.

"Это то, что мы намерены делать в будущем (поддерживать Украину - ред.), но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - сказал он.

Напомним, как заявлял президент Владимир Зеленский, если Байден и Путин на встрече поднимут вопрос Украины, то без самой Украины это обсуждение не будет предметным.

Как известно, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложили ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.

Однако в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

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