Байден может отменить поездку на саммит G7 из-за тупика с потолком госдолга США
Президент США Джо Байден может отменить поездку в Японию на саммит стран "Большой семерки", если он не добьется прогресса в переговорах с Конгрессом касательно повышения потолка госдолга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
"Я по-прежнему привержен делу, но, очевидно, это самый важный вопрос в повестке дня", - заявил Байден журналистам после встречи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса в Белом доме.
Подчеркнув серьезность продолжающихся переговоров о потолке госдолга, Байден добавил, что отмена поездки на саммит стран G7 в Хиросиме 19 мая возможна, но маловероятна.
Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио не получал никаких уведомлений от правительства США относительно возможного отсутствия Байдена на саммите.
Ранее мы писали, что правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже к 1 июня, что в итоге может привести к дефолту.
Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов в обмен на резкое снижение бюджетных расходов.
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