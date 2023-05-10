Байден может отменить поездку на саммит G7 из-за тупика с потолком госдолга США

Президент США Джо Байден может отменить поездку в Японию на саммит стран "Большой семерки", если он не добьется прогресса в переговорах с Конгрессом касательно повышения потолка госдолга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

"Я по-прежнему привержен делу, но, очевидно, это самый важный вопрос в повестке дня", - заявил Байден журналистам после встречи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса в Белом доме.

Подчеркнув серьезность продолжающихся переговоров о потолке госдолга, Байден добавил, что отмена поездки на саммит стран G7 в Хиросиме 19 мая возможна, но маловероятна.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио не получал никаких уведомлений от правительства США относительно возможного отсутствия Байдена на саммите.