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Палата представителей одобрила повышение госдолга США: названо условие

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Вашингтон, Четверг 27 апреля 2023 05:01
Палата представителей одобрила повышение госдолга США: названо условие Фото: Палата представителей одобрила повышение госдолга США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов в обмен на резкое снижение бюджетных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За принятие законодательной инициативы проголосовали 217 членов Палаты представителей, 215 народных избранников не поддержали законопроект. По мнению аналитиков, данный законопроект почти наверняка не одобрит Сенат, в котором сохраняется демократическое большинство.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал, что наложит вето на инициативу республиканцев, так как он выступает за повышение лимита госдолга без дополнительных условий.

На сегодняшний день порог госдолга Соединенных Штатов установлен на уровне 31,4 трлн долларов. В Минфине США ранее говорили, что в случае достижения лимита госдолга денег и чрезвычайных мер хватит примерно до июня.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты 19 января превысили установленный законом лимит государственного долга в размере 31,4 трлн долларов.

Подробнее узнать о состоянии финансовых рынков США можно в нашем материале "Что происходит на финансовых рынках США и чего ждать Украине".

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