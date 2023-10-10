Байден выступил с новым заявлением по поводу Израиля: будут делиться разведданными

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил своей команде делиться разведданными с Иерусалимом и направил экспертов из правительства для консультаций с израильскими коллегами по усилиям по возвращению заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Джо Байден рассказал, что в результате вторжения палестинских боевиков в Израиль погибли по меньшей мере 11 американских граждан, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Он добавил, что, вероятно, американские граждане могут быть среди тех, кого удерживает ХАМАС и США работают с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении.

"Я поручил своей команде работать с их израильскими коллегами над всеми аспектами кризиса с заложниками, включая обмен разведданными и направление экспертов со всего правительства для консультаций с израильскими коллегами по усилиям по возвращению заложников", - говорится в сообщении.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты и Иерусалим являются неразлучными партнерами и заверил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в поддержке.

"Это не какая-то отдаленная трагедия. Связи между Израилем и Соединенными Штатами глубоки. Это личное для многих американских семей, испытывающих боль этого нападения, а также шрамы, нанесенные тысячелетиями антисемитизма и преследований евреев", - заявил американский лидер.

Реакция США на нападение ХАМАСа на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Джо Байден подчеркнул, что Штаты позаботятся о том, чтобы Иерусалим получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от террористической угрозы.

Стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.