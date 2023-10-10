Байден виступив із новою заявою щодо Ізраїлю: ділитимуться розвідданими

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив своїй команді ділитися розвідданими з Єрусалимом та направив експертів з уряду для консультацій із ізраїльськими колегами щодо зусиль із повернення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Джо Байден розповів, що внаслідок вторгнення палестинських бойовиків в Ізраїль загинуло щонайменше 11 американських громадян, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Він додав, що ймовірно американські громадяни можуть бути серед тих, кого утримує ХАМАС і США працюють з ізраїльськими офіційними особами, щоб отримати більше інформації щодо їхнього місцезнаходження.

"Я доручив своїй команді працювати з їхніми ізраїльськими колегами над усіма аспектами кризи із заручниками, включаючи обмін розвідданими та направлення експертів з усього уряду для консультацій із ізраїльськими колегами щодо зусиль із повернення заручників", - йдеться у повідомленні.

Байден також зазначив, що Сполучені Штати та Єрусалим є нерозлучними партнерами і запевнив прем’єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу в підтримці.

"Це не якась віддалена трагедія. Зв'язки між Ізраїлем і Сполученими Штатами глибокі. Це особисте для багатьох американських сімей, які відчувають біль цього нападу, а також шрами, завдані тисячоліттями антисемітизму та переслідувань євреїв", - заявив американський лідер.

Реакція США на напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Джо Байден підкреслив, що Штати подбають про те, щоб Єрусалим отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

Стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.