Байден не виключає відправку американських військ до Тайваню у разі вторгнення Китаю
Сполучені Штати Америки можуть розмістити свої війська на Тайвані у разі вторгнення Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена в інтерв'ю Time.
"Не виключено, що буде застосована військова сила США. Існує різниця між розгортанням на землі, військово-повітряними силами, військово-морськими силами тощо", - сказав Байден.
За його словами це "залежатиме від обставин".
"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус. Тому ми продовжуємо постачати потужності. І ми проводимо консультації з нашими союзниками в регіоні", - додав президент США.
Конфлікт між Тайванем та Китаєм
Тайвань вважає себе окремою державою, але Китай своєю чергою називає острів частиною своїх територій. Пекін називає владу Тайваню сепаратистами та залякую війною.
Зокрема, нещодавно Китай знову вдався до залякувань Тайваню, пообіцявши силою "розгромити" незалежність острова.
Зазначимо, що США надають Тайваню допомогу, зокрема, й військову. Тому на тлі цього між США та Китаєм теж загострюється конфлікт.
Також нещодавно Китай провів масштабні військові навчання біля Тайваню з імітаціями атаки.
Більше про те, навіщо Пекіну такі навчання та чи можливе вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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