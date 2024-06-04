Байден не виключає відправку американських військ до Тайваню у разі вторгнення Китаю

Сполучені Штати Америки можуть розмістити свої війська на Тайвані у разі вторгнення Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена в інтерв'ю Time .

"Не виключено, що буде застосована військова сила США. Існує різниця між розгортанням на землі, військово-повітряними силами, військово-морськими силами тощо", - сказав Байден.

За його словами це "залежатиме від обставин".

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус. Тому ми продовжуємо постачати потужності. І ми проводимо консультації з нашими союзниками в регіоні", - додав президент США.