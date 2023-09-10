Байден сомневается, что Китай на фоне экономических проблем вторгнется в Тайвань

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что спад в экономике Китая уменьшает вероятность того, что Пекин вторгнется в Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Американский лидер сказал, что Китай по ряду причин сейчас испытывает сложную проблему в экономике. В частности, из-за той политики которой придерживается Пекин.
"Я не думаю, что это заставит Китай вторгнуться на Тайвань, наоборот, возможно, у него нет таких возможностей, как раньше", - заявил Байден.
Следует отметить, что в Министерстве финансов США считают, что спад китайской экономики может вызвать трудности для ряда развивающихся регионов и будет иметь глобальные последствия.
Пекин считает Тайвань территорией Китая, остров считает себя отдельным независимым государством и даже получил поддержку США.
По данным разведки Соединенных Штатов, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить.
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