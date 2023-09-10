Байден сумнівається, що Китай на тлі економічних проблем вторгнеться у Тайвань

Американський лідер сказав, що Китай через ряд причин зараз має складну проблему в економіці. Зокрема, через ту політику якої дотримується Пекін.

"Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, можливо, він не має таких можливостей, як раніше", - заявив Байден.

Варто зазначити, що в Міністерстві фінансів США вважають, що спад китайської економіки може викликати труднощі для низки регіонів, що розвиваються, і матиме глобальні наслідки.

Ситуація навколо Тайваню

Пекін вважає Тайвань територією Китаю, натомість острів вважає себе окремою незалежною державою та навіть залучився підтримкою США.

За даними розвідки Сполучених Штатів, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити.