Байден обеспокоен, что союзники ослабляют поддержку Украины в критический момент войны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что союзники ослабляют поддержку Украины в критический момент войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время сбора средств в Нью-Йорке Байден сказал, что российский диктатор Владимир Путин "наступает на пятки".

"И что мы делаем? Отступаем назад?" - заявил он.

Байден предупредил, что Украина находится в критической точке войны, поскольку запасы боеприпасов и оружия в стране сокращаются, а боевые действия, как ожидается, активизируются этой весной.

"Соединенные Штаты рассматриваются как - мы являемся основной нацией. Если США отойдут от событий, что произойдет? Что произойдет на Ближнем Востоке? Тайваньский пролив? Что произойдет в Азии? Что будет с Украиной?" - заявил американский лидер.

Вопросы с законопроектом с помощью Украины от США

7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новому финансированию для защиты границ. Позже ночью по результатам голосования в Сенате законодатели заблокировали законопроект о пакетах в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.

До этого, 6 февраля, президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.

Ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.

Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

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