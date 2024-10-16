Байден сегодня поговорит с Зеленским и объявит новый пакет военной помощи, - Белый дом

Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер объявит о новой помощи для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Более детальных подробностей о том, какое именно вооружение может получить Украина в рамках пакета, она не раскрыла.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в ближайшее время, если уже не поговорил, и объявит сегодня о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности в рамках продолжающихся усилий по укреплению нашей поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией", - рассказала Жан-Пьер.

Перенос "Рамштайна"

Стоит заметить, что встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского должна была пройти во время заседания в формате "Рамштайн", которое запланировали на 12 октября.

Американский лидер, как ожидалось, должен был возглавить встречу Контактной группы по обороне Украины.

Но президент США решил перенести свою поездку в Германию на "Рамштайн" из-за урагана "Милтон", который бушует в его стране. Поэтому встреча лидеров не состоялась, а встречу Контактной группы перенесли.

Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, встреча "Рамштайн" все еще может пройти до конца октября. Она будет важной, поскольку там планируется обсудить план победы.

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