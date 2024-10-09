У Зеленского предположили, когда может состояться сорванное заседание "Рамштайна"
Заседание Контактной группы по обороне Украины (формат “Рамштайн”), которое планировали провести 12 октября, перенесли. Оно может состояться до конца этого месяца.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк прокомментировал перенос "Рамштайна" в связи с тем, что президент США Джо Байден, который должен был возглавить заседание, отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон".
"Это не отменяет двух вещей. Первая - в октябре будут приняты важные решения. И юридического, и военно-юридического, и военно-политического характера. С одной стороны, а с другой - "Рамштайн" все равно состоится. Скорее всего, в октябре и произойдет, просто изменится дата", - подчеркнул он.
По словам Подоляка, сейчас Украине важно настаивать на нескольких вещах. Первая - осознание того, что Россию можно принудить к определенному переговорному процессу военными инструментами. И на “Рамштайне” можно обсудить, какие это должны быть "инструменты".
Также он добавил, что Украине важно оставаться субъектом, который модерирует весь процесс насчет войны и необходимых ресурсов. Также Украине нужно оставаться ключевой темой глобального обсуждения.
При этом Подоляк не взялся прогнозировать, могут ли на "Рамштайне" быть сенсационные решения о разрешении на удары вглубь России или о приглашении Украины в НАТО.
"Они (такие решения - ред.) потому и называются сенсационными, потому что могут быть озвучены только на самом "Рамштайне", потому что это будет абсолютно проявлением политического лидерства руководителей соответствующих государств", - подчеркнул советник руководителя ОП.
Перенос "Рамштайна"
Напомним, вчера, 8 октября, пресс-служба Белого дома написала, что президент США Джо Байден решил отложить свой визит в Германию из-за урагана "Милтон". В Германии он должен был принять участие в заседании "Рамштайна".
Уже сегодня, 9 октября, собеседник РБК-Украина рассказал, что было принято решение перенести заседание Контактной группы по обороне Украины. Точную дату пока определяют.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.