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У Зеленского предположили, когда может состояться сорванное заседание "Рамштайна"

Киев, Среда 09 октября 2024 17:22
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У Зеленского предположили, когда может состояться сорванное заседание "Рамштайна" Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Заседание Контактной группы по обороне Украины (формат “Рамштайн”), которое планировали провести 12 октября, перенесли. Оно может состояться до конца этого месяца.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк прокомментировал перенос "Рамштайна" в связи с тем, что президент США Джо Байден, который должен был возглавить заседание, отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон".

"Это не отменяет двух вещей. Первая - в октябре будут приняты важные решения. И юридического, и военно-юридического, и военно-политического характера. С одной стороны, а с другой - "Рамштайн" все равно состоится. Скорее всего, в октябре и произойдет, просто изменится дата", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, сейчас Украине важно настаивать на нескольких вещах. Первая - осознание того, что Россию можно принудить к определенному переговорному процессу военными инструментами. И на “Рамштайне” можно обсудить, какие это должны быть "инструменты".

Также он добавил, что Украине важно оставаться субъектом, который модерирует весь процесс насчет войны и необходимых ресурсов. Также Украине нужно оставаться ключевой темой глобального обсуждения.

При этом Подоляк не взялся прогнозировать, могут ли на "Рамштайне" быть сенсационные решения о разрешении на удары вглубь России или о приглашении Украины в НАТО.

"Они (такие решения - ред.) потому и называются сенсационными, потому что могут быть озвучены только на самом "Рамштайне", потому что это будет абсолютно проявлением политического лидерства руководителей соответствующих государств", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Перенос "Рамштайна"

Напомним, вчера, 8 октября, пресс-служба Белого дома написала, что президент США Джо Байден решил отложить свой визит в Германию из-за урагана "Милтон". В Германии он должен был принять участие в заседании "Рамштайна".

Уже сегодня, 9 октября, собеседник РБК-Украина рассказал, что было принято решение перенести заседание Контактной группы по обороне Украины. Точную дату пока определяют.

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