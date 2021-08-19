RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден розповів, коли військові США покинуть Афганістан: названа дата

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден назвав дату, коли американські військові закінчать евакуацію громадян і покинуть Афганістан. За його словами, це може статися вже 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США ABC News.

За словами Байдена, військові США залишатимуться в Афганістані, поки американці, які прагнуть покинути цю країну, не будуть евакуйовані. Він

"Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня", - зазначив Байден.

Водночас, Байден визнав, що місія може зайняти й більше часу.

"А якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивести їх усіх", - сказав Байден.

10-15 тисяч американців, які потребують евакуації, є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.

Він додав, що зобов'язання США полягає в тому, щоб вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан.

"І це мета. Ось чим ми зараз займаємося. Це наш шлях", - сказав Байден.

Нагадаємо, що США планують обговорити ситуацію в Афганістані зі світовими лідерами. Це відбудеться найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Байден звернувся до нації через ситуацію в Афганістані. Він вважає, що США більше не може втрачати в цій війні своїх солдатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАфганистан