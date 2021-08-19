Байден розповів, коли військові США покинуть Афганістан: названа дата

За словами Байдена, військові США залишатимуться в Афганістані, поки американці, які прагнуть покинути цю країну, не будуть евакуйовані. Він

"Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня", - зазначив Байден.

Водночас, Байден визнав, що місія може зайняти й більше часу.

"А якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивести їх усіх", - сказав Байден.

10-15 тисяч американців, які потребують евакуації, є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.

Він додав, що зобов'язання США полягає в тому, щоб вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан.

"І це мета. Ось чим ми зараз займаємося. Це наш шлях", - сказав Байден.