Байден розповів, коли військові США покинуть Афганістан: названа дата

Президент США Джо Байден назвав дату, коли американські військові закінчать евакуацію громадян і покинуть Афганістан. За його словами, це може статися вже 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США ABC News.
За словами Байдена, військові США залишатимуться в Афганістані, поки американці, які прагнуть покинути цю країну, не будуть евакуйовані. Він
"Американці повинні зрозуміти, що ми постараємося зробити це до 31 серпня", - зазначив Байден.
Водночас, Байден визнав, що місія може зайняти й більше часу.
"А якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивести їх усіх", - сказав Байден.
10-15 тисяч американців, які потребують евакуації, є ще й від 50 до 65 тисяч афганців та їх сімей, які також хочуть покинути країну.
Він додав, що зобов'язання США полягає в тому, щоб вивести всіх, хто хоче покинути Афганістан.
"І це мета. Ось чим ми зараз займаємося. Це наш шлях", - сказав Байден.
Нагадаємо, що США планують обговорити ситуацію в Афганістані зі світовими лідерами. Це відбудеться найближчими днями.
Раніше повідомлялося, що Байден звернувся до нації через ситуацію в Афганістані. Він вважає, що США більше не може втрачати в цій війні своїх солдатів.