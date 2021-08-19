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Байден рассказал, когда военные США покинут Афганистан: названа дата

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден назвал дату, когда американские военные закончат эвакуацию граждан и покинут Афганистан. По его словам, это может произойти уже 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США ABC News.

По словам Байдена, военные США будут оставаться в Афганистане, пока американцы, которые стремятся покинуть эту страну, не будут эвакуированы. Он

"Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа", - отметил Байден.

В то же время, Байден признал, что миссия может занять и больше времени.

"А если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", - сказал Байден.

10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.

Он добавил, что обязательство США состоит в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан.

"И это цель. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это наш путь", - сказал Байден.

Напомним, что США планируют обсудить ситуацию в Афганистане с мировыми лидерами. Это произойдет в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к нации из-за ситуации в Афганистане. Он считает, что США больше не может терять в этой войне своих солдат.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАфганистан