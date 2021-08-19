Байден рассказал, когда военные США покинут Афганистан: названа дата

По словам Байдена, военные США будут оставаться в Афганистане, пока американцы, которые стремятся покинуть эту страну, не будут эвакуированы. Он

"Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа", - отметил Байден.

В то же время, Байден признал, что миссия может занять и больше времени.

"А если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", - сказал Байден.

10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.

Он добавил, что обязательство США состоит в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан.

"И это цель. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это наш путь", - сказал Байден.