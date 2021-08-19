Байден рассказал, когда военные США покинут Афганистан: названа дата

Президент США Джо Байден назвал дату, когда американские военные закончат эвакуацию граждан и покинут Афганистан. По его словам, это может произойти уже 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США ABC News.
По словам Байдена, военные США будут оставаться в Афганистане, пока американцы, которые стремятся покинуть эту страну, не будут эвакуированы. Он
"Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа", - отметил Байден.
В то же время, Байден признал, что миссия может занять и больше времени.
"А если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", - сказал Байден.
10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.
Он добавил, что обязательство США состоит в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан.
"И это цель. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это наш путь", - сказал Байден.
Напомним, что США планируют обсудить ситуацию в Афганистане с мировыми лидерами. Это произойдет в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Байден обратился к нации из-за ситуации в Афганистане. Он считает, что США больше не может терять в этой войне своих солдат.