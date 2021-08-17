ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами

Новость на русском →
США , Вівторок 17 серпня 2021 22:36
Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами Фото: Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розв’яже питання щодо ситуації навколо захоплення Афганістану "Талібаном" зі світовими лідерами. Телефонна розмова очікується найближчими днями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Якщо буде корисно, щоб президент зняв трубку і подзвонив світовому лідеру, він, звичайно, зробить це. Я очікую, що він зробить це найближчими днями", - заявила Псакі.

За словами помічника президента з національно безпеки Джейка Саллівана, поки що Байден не обговорював з лідерами інших країн ситуацію навколо Афганістану, однак адміністрація США підтримує контакт зі своїми колегами й планує розпочати діяти вже найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Афганистан
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі