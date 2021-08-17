Байден звернувся до нації з приводу Афганістану: головні заяви

Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану. Американський президент озвучив основні тези з приводу ситуації, що склалася із захопленням влади в країні "Талібаном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Держдепу США.

"Те, що відбувається в Афганістані засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає", - вважає президент США.

На його думку, мета операції США в Афганістані була - запобігти терактам на Штати, і тепер мета досягнута. Відмова від виведення військ з Афганістану означала б ескалацію конфлікту і зажадала б присутності тисячі додаткових військових.

"Американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили", - заявляє Джо Байден.

Він вважає, що лідери Афганістану здалися і бігли, а армія розвалилася. США дали афганським військам все, що їм було потрібно, але не змогли забезпечити волею до перемоги.

"США продовжать підтримувати афганський народ, заохочувати регіональну дипломатію, відстоювати права людини", - додав Байден.