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Джонсон і Байден домовилися провести віртуальну зустріч G7 через ситуацію в Афганістані

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Середа 18 серпня 2021 02:18
Джонсон і Байден домовилися провести віртуальну зустріч G7 через ситуацію в Афганістані Фото: Джонсон і Байден домовилися провести віртуальну зустріч G7 (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Борис Джонсон і Джо Байден домовилися провести віртуальну зустріч лідерів країн G7 через ситуацію в Афганістані. Вона пройде наступного тижня, обговорюватися буде загальна стратегія і підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Президент Джо Байден і прем'єр-міністр Борис Джонсон провели сьогодні телефонну бесіду.

Також вони високо оцінили хоробрість і професіоналізм свого військового і цивільного персоналу, який трудиться в Кабулі над евакуацією своїх громадян і громадян Афганістану, які брали участь у військових діях.

Вони також обговорили необхідність продовження тісної координації між союзниками і демократичними партнерами з політики щодо Афганістану в майбутньому. У тому числі, вони говорили про те, як світова спільнота може надати додаткову гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим вразливим афганцям.

Нагадаємо, Джонсон планує віртуальну зустріч G7 через ситуацію в Афганістані

Також ми писали, що країни G7 і ЄС звинуватили Іран у нападі на танкер біля оману.

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