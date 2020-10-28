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Байден закликав посилити санкції проти соратників Лукашенка

США, Середа 28 жовтня 2020 02:21
Байден закликав посилити санкції проти соратників Лукашенка
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Україна

Кандидат у президенти США Джо Байден закликає міжнародне співтовариство розширити санкції на соратників Олександра Лукашенка. Він заявив, що посилить тиск на них.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, Байден закликає заморозити офшорні рахунки, "на яких вони зберігають своє вкрадене багатство".

В разі перемоги на президентських виборах він пообіцяв співпрацювати з європейськими партнерами, щоб розробити план економічної підтримки "істинно суверенної, демократичної Білорусі".

Раніше кандидат у президенти США Джо Байден звинуватив американського лідера Дональда Трампа у відсутності заяв про придушення протестів у Білорусі. Він назвав Олександра Лукашенка "диктатором", а інавгурацію Лукашенка - фіктивною церемонією.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на новий президентський термін. Після таємної інавгурації Лукашенко не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Сам Лукашенко вважає, що це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори і легітимність.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоДжозеф Байден

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