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Байден призвал усилить санкции против соратников Лукашенко

США, Среда 28 октября 2020 02:21
Байден призвал усилить санкции против соратников Лукашенко
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в президенты США Джо Байден призывает международное сообщество расширить санкции против соратников Александра Лукашенко. Он заявил, что усилит давление на них.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Байден призывает заморозить офшорные счета, "на которых они хранят свое украденное богатство".

В случае победы на президентских выборах он пообещал сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы разработать план экономической поддержки "поистине суверенной, демократической Белоруси".

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в отсутствии заявлений о подавлении протестов в Беларуси. Он назвал Александра Лукашенко "диктатором", а инаугурацию Лукашенко - фиктивной церемонией.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил на новый президентский срок. После тайной инаугурации Лукашенко не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в частности США и Европейский союз.

Сам Лукашенко считает, что это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.

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