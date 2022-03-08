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Байден закликав Конгрес прийняти закон про підтримку України на 12 млрд доларів

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США, Вівторок 08 березня 2022 18:55
Байден закликав Конгрес прийняти закон про підтримку України на 12 млрд доларів Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент США Джо Байден закликав Конгрес підтримати закон про підтримку України на 12 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Я закликаю Конгрес прийняти закон про підтримку України на 12 млрд доларів. І український народ демонструє свою хоробрість. Вони не дозволять Путіну домогтися своїх цілей, це очевидно", - сказав президент США Джо Байден.

Також він сказав, що США надаватимуть Україні та іншу допомогу.

"Але давайте захистимо їх демократію, їх свободу, їх життя. Ми будемо надавати їм економічну, гуманітарну допомогу, і допомогу в плані безпеки", - додав Джо Байден.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що США відмовилися від російської нафти та газу.

А також ми писали про те, що Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну.

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